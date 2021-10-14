Аналитики предполагают, что военное вторжение китайской армии на остров Тайвань может перерасти в противостояние между США и Китаем. В процессе могут применить ядерное оружие.
Заметьте Тайвань готовится к войне: противостояние Китая и США обостряется
Тогда эта война станет самой разрушительной за всю историю мира. Она будет угрожать существованию всего человечества.
Толчком к глобальному конфликту может стать именно официальное провозглашение независимости Тайваня. Отношения между местными властями острова и материковым Китаем находятся на худшем этапе за последние 40 лет.
Пекин может прибегнуть к решительным действиям. Кроме того, официальный Вашингтон выбрал в этом вопросе "стратегическую двусмысленность".
В США убеждали Тайвань не провозглашать независимость. Кроме того, страна сдерживала Пекин от захвата острова силой.
Какие еще "горячие точки" нанесли на карту
- Кашмир – спорный регион между Индией и Китаем;
- Ормузский пролив – территория в акваториях Ирана и ОАЭ;
- Турция и Сирия;
- Иран и Израиль;
- США и КНДР.
Карта "горячих точек", с которых может начаться третья мировая / The Sun
Заявление президенты Тайваня
- Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров не собирается подчиняться Китаю.
- По словам политика, Тайвань укреплять военную оборону, так как "будущее должно решаться в соответствии с волей тайваньского народа".
- Глава Тайваня подчеркнула, что "не будем действовать необдуманно, но не должно быть абсолютно никаких иллюзий относительно того, что тайваньский народ преклонится перед давлением".
- Между тем Пекин не отвергает применение силы.