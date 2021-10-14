Аналітики припускають, що військове вторгнення китайської армії на острів Тайвань може перерости у протистояння між США та Китаєм. У процесі можуть застосувати ядерну зброю.

Зауважте Тайвань готується до війни: протистояння Китаю і США загострюється

Тоді ця війна стане найбільш руйнівною за всю історію світу. Вона загрожуватиме існюванню всього людства.

Поштовхом до глобального конфлікту може стати саме офіційне проголошення незалежності Тайваню. Відносини між місцевою владою острова та материковим Китаєм перебувають на найгіршому етапі за останні 40 років.

Пекін може вдатися до рішучих дій. Окрім того, офіційний Вашингтон обрав у цьому питанні "стратегічну двозначність".

У США переконували Тайвань не проголошувати незалежність. Окрім того, країна стримувала Пекін від захоплення острова силою.

Які ще "гарячі точки" нанесли на карту

Кашмір – спірний регіон між Індією і Китаєм;

Ормузька протока – територія в акваторіях Ірану і ОАЕ;

Туреччина та Сирія;

Іран та Ізраїль;

США та КНДР.



Карту "гарячих точок", з яких може початись третя світова / The Sun​

Заява президентки Тайваню