У Тайвані 10 жовтня відзначають національний день острова. Цай Інвень на святкуванні наголосила, що майбутнє "має вирішуватися відповідно до волі тайванського народу".

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"Продовжимо зміцнювати нашу національну оборону і демонструвати рішучість захищати себе, щоб ніхто не зміг змусити Тайвань піти тим шляхом, який намітив нам Китай", – сказала очільниця Тайваню.

"Не діятимемо необдумано, але не має бути абсолютно жодних ілюзій щодо того, що тайванський народ похилиться перед тиском", – додала вона.

Китай хоче перетворити Тайвань у провінцію

Цай Інвень наголосила, що Китай не зацікавлений у демократичному способі життя Тайваню, чи суверенітеті його 23 мільйонів жителів. Комуністична партія Китаю прагне перетворити Тайвань на окрему провінцію.

Пекін не відкидає застосування сили. Президент КНР Сі Цзіньпін заявив, що хоче "історично возз'єднатися" з Тайванем.

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