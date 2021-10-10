В Тайване 10 октября отмечают национальный день острова. Цай Инвэнь на праздновании подчеркнула, что будущее "должно решаться в соответствии с волей тайваньского народа".

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"Продолжим укреплять нашу национальную оборону и демонстрировать решимость защищать себя, чтобы никто не смог заставить Тайвань пойти тем путем, который наметил нам Китай", – сказала руководительница Тайваня.

"Не будем действовать необдуманно, но не должно быть абсолютно никаких иллюзий относительно того, что тайваньский народ гнется перед давлением", – добавила она.

Китай хочет превратить Тайвань в провинцию

Цай Инвэнь подчеркнула, что Китай не заинтересован в демократическом образе жизни Тайваня, или суверенитете его 23 миллионов жителей. Коммунистическая партия Китая стремится превратить Тайвань в отдельную провинцию.

Пекин не исключает применение силы. Президент КНР Си Цзиньпин заявил, что хочет "исторически воссоединиться" с Тайванем.

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