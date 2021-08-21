Пропагандисты Пекина откровенно заявляют, мол, посмотрите, как Америка обошлась с Афганистаном, такая же участь ждёт и вас. Таким образом Китай пытается показать, что в случае его прямой атаки на Тайвань, местным жителям не стоит сопротивляться.

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Ведь собственных сил для войны с Китаем им не хватит, а США не станут ввязываться в войну.

Но похоже, что для США защита Тайваня – далеко не тоже самое, что поддержка глубоко коррумпированного режима на Ближнем Востоке.

Справка. Китай в 2020 году заявлял о намерениях силой аннексировать Тайвань, если тот откажется признавать над собой коммунистическую власть Пекина.

Четкое заявление Байдена

Джо Байден дал интервью для ABC News. Отвечая на вопрос о заявлениях китайских СМИ и о том, будут ли Штаты защищать Тайвань, Байден даже отклонился от того, что американцы называют "стратегической двусмысленностью".

Суть этой двусмысленности как раз в том, чтобы не отвечать прямо на подобные вопросы, сохраняя некую интригу и вводя противника в заблуждения. Сейчас же Байден ответил чётко и ясно – США вступятся за Тайвань.



Байден готов заступиться за Тайвань / Фото Getty Images

И здесь Байден провел даже некую линию и разграничил ситуации между тем, что произошло в Афганистане и вероятным китайским вторжением на Тайвань.

Защита от Китая

По словам Байдена, ни Тайвань, ни Южная Корея, ни Япония не подвержены гражданской войне. И суть американской поддержки как раз заключается в защите небольших государств, от гораздо более сильного и агрессивного противника.

В азиатском регионе таким является именно Китай.

В США взволнованы

Но слова Байдена в отношении Тайваня взбудоражили не только китайских чиновников, но и американский истеблишмент. Ведь США предоставляют Тайваню помощь, однако ранее речь не заходила о полноценном военном вмешательстве.

Можно было бы, конечно, сослаться на то, что Байден просто оговорился, поставив Тайвань в один ряд с Японией и Южной Кореей. У этих стран все же есть договоренности со Штатами, что в случае нападения на них, США ввязываются в войну.

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Но похоже, что Байден не просто не оговорился, а решил еще и поставить Тайвань в один ряд с Японией и Южной Кореей. Американский президент, похоже, осознает, что времена изменились и требуют более активных действий для сдерживания Китая.

Да и Китай ведь раньше никогда не заявлял в открытую, что собирается аннексировать Тайвань силой. Предпосылки к этому, конечно же, были, но прямых заявлений никогда не делалось.

Риторика Пекина

Однако в этом году риторика Пекина резко изменилась на фоне общего экономического развития и успешного сворачивания демократии в Гонконге. Теперь же Китай не стесняясь угрожает ввести войска на Тайвань, наращивая вокруг него военную мощь.

И здесь можно провести некую аналогию с нашей ситуацией.

По всей видимости, на фоне неудачи в Афганистане, США будут изо всех сил стараться сохранить лицо, и продемонстрировать своим союзникам, что Америка все ещё в игре.

И визит Зеленского может стать еще более продуктивным. Во время поездки в Вашингтон украинскому президенту следует настаивать на том, что противодействие Владимиру Путину жизненно необходимо и самим Соединенным Штатам.

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Ведь, если Вашингтон не способен усмирить Россию, каким образом он собирается противостоять гораздо более сильному и богатому Китаю.