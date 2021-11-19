Так, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции "NATO Talk 2021" в Берлине.
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Столтенберг отметил, что в качестве альтернативы тогда могут рассмотреть размещение ядерного оружия в других европейских странах. Например, тех, которые расположены на востоке от Германии.
Конечно, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе на восток от Германии,
– заметил генсек.
Германия и ядерное оружие: что нужно знать
Существует Стокгольмская инициатива, объединяющая 16 стран, не имеющих ядерного оружия. Туда входят, в частности, Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина. То есть своего ядерного оружия у Берлина нет.
Однако в немецких спецхранилищах размещено американское ядерное оружие.