Так, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на конференции "NATO Talk 2021" в Берлине.

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Столтенберг отметил, что в качестве альтернативы тогда могут рассмотреть размещение ядерного оружия в других европейских странах. Например, тех, которые расположены на востоке от Германии.

Конечно, Германия может решать, должно ли быть ядерное вооружение на ее территории, но альтернатива этому – ядерное оружие в других европейских странах, в том числе на восток от Германии,

– заметил генсек.

Германия и ядерное оружие: что нужно знать

Существует Стокгольмская инициатива, объединяющая 16 стран, не имеющих ядерного оружия. Туда входят, в частности, Германия, Испания, Швеция, Япония, Канада и Аргентина. То есть своего ядерного оружия у Берлина нет.

Однако в немецких спецхранилищах размещено американское ядерное оружие.

Обратите внимание! Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может восстановить ядерный статус. По его словам, этот вопрос появится на повестке дня, если Украина не получит современное вооружение и немедленно не станет членом НАТО. Государство нуждается в этом для защиты.