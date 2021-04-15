Посол Украины в Германии считает, что ситуация на украинских границах требует немедленной реакции Запада. Международные партнеры, по мнению Андрея Мельника, должны предоставить Киеву вооружение и присоединить к НАТО. В противном случае Украина должна думать о том, чтобы вооружаться самим и, возможно, восстановить ядерный статус.

Об этом Мельник сообщил в эфире немецкой радиостанции. По словам дипломата, в оккупированном Крыму и на восточных границах Украины собрались до 90 тысяч российских военных.

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Это наибольшее перемещение войск со времени Второй мировой, – Мельник

Это развертывание – не просто игра мускулами. Мы имеем дело с самым большим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны,

– заявил дипломат.

В этой ситуации Украине нужна не только словесная международная поддержка, но и современные системы вооружений. Первоочередная задача – укрепить обороноспособность. Посол отмечает без санкций и международного давления на Россию Украина не выдержала бы последние 7 лет, однако этого недостаточно.

Выбор Украины – небольшой: быть членом НАТО или вооружиться самым

Большая надежда – именно на Германию, ведь она – четвертый в мире экспортер оружия. Сверхважная роль и в НАТО. Мельник считает, что Украина должна быть присоединена к Альянсу. Ведь, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году, то такой ситуации бы не возникло.

В Украине нет другого выбора: либо мы являемся частью союза такого, как НАТО, и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция – вооружаться самим, и возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?

– сказал посол.

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Главное о стягивании российских войск к украинской границе

В начале апреля о росте военного напряжения сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Представители США в ОБСЕ оценили численность военных России вблизи украинских границ в 25 тысяч.

По данным украинской разведки, эта цифра может уже вскоре увеличиться до 110 тысяч.

Из-за напряженности, Украина созвала срочные консультации с НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.



Российские войска возле украинской границы / Инфографика 24 канала