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На яку посаду призначили Кислицю

Колишнього постійного представника України в ООН Сергія Кислицю призначили першим заступником міністра закордонних справ.

Документ у середу, 12 лютого, підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України,

– йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постпреда України в ООН. На його місце було призначено Андрія Мельника.

Що відомо про Кислицю

Сергій Кислиця народився 15 серпня 1969 року в Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю Міжнародне право.

Кислиця працював в посольствах різних країн та міжнародних організаціях. З березня 2014 року по лютий 2020 року обіймав посаду заступника міністра закордонних справ.

19 грудня 2019 року його призначили постійним представником України при ООН, а 20 лютого 2020 року він вручив вірчі грамоти генеральному секретарю ООН, офіційно ставши постпредом України.