Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ігоря Кизима у Facebook.

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Чому посол України у Білорусі подав у відставку

Кизим оголосив, що прийняв рішення звільнитися з посади посла з особливих доручень щодо Білорусі МЗС України.

Сьогодні, виключно з особистих причин, я прийняв рішення звільнитися с дипломатичної служби та піти на "заслужений відпочинок". У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним по відношенню до служби, якій я присвятив майже все своє життя,

– написав він.

Водночас Кизим наголосив, що планує й надалі приносити користь у сферах, де його досвід та компетенції будуть затребувані.

Що відомо про Ігоря Кизиму

Ігорю Кизиму 63 роки. Він очолив дипломатичне представництво України в Білорусі у 2017 році.

У лютому минулого року МЗС призначило його "послом з особливих доручень щодо Білорусі". Водночас за інформацією самого посольства, з 2020 року політичний діалог між Україною та Білоруссю "фактично залишається заблокованим".