Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Як Росія може використати Білорусь

Зеленський заявив, що європейські країни повинні бути готові до розміщення російських військ на території Білорусі.

"З амбіціями Путіна і тим, що ми бачимо сьогодні, коли він робить все, щоб не зупинити цю війну, факт полягає у тому, що він буде йти далі. Буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто. Ви побачите, він буде провокувати інші країни", – наголосив український лідер.

Президент припустив, що наступними Путін може спробувати спровокувати Польщу, або Балтійські країни.

Ви побачите, навесні, влітку або восени, він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, можливо, і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви, інших наших балтійських партнерів. Але ви побачите, що він буде робити все, щоб втягнути їх, буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь у війну,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що після ракетних ударів по Україні з території Білорусі ця країна вже стала частиною війни. Водночас він підкреслив, що білоруський народ і армія "поки що" не залучені до бойових дій, але Путін прагне змінити це.