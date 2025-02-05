Зеленський передусім підкреслив, що американська допомога Україні не припинялась. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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В якому стані наразі постачання американської допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що американська допомога Україні не припинялася. Втім, про нові пакети наразі мови не йде, однак Україна налагоджує комунікацію з новою адміністрацією США, щоб це обговорювати.

Ми почали спілкуватися з американською командою на рівні. У нас будуть зустрічі та дзвінки, я думаю, з усією командою. Саме тих людей, які фокусуються на питанні війни РФ проти України. З допомогою все нормально, слава Богу, вдячний за це,

– сказав президент.

Він також відповів журналістові на запитання про сценарій, якщо США таки зупинять допомогу Україні повністю. Україна вже була сам на сам з Росією на початку війни, коли допомога була дуже обмеженою. Тоді вона вистояла.

Президент відповів, що не хоче уявляти, як буде важко, якщо Україна залишитися без підтримки. Це безумовно вдарить по міцності України, відтак Зеленський відповів, що не впевнений, що в такому разі країна вистоїть.