Про це він заявив в інтерв’ю британському журналістові Пірсу Моргану, повідомляє 24 Канал. Зеленський відповів Джо Рогану, який раніше образив українського президента і звинуватив його в розв’язуванні Третьої світової війни, нагадуючи про теракт 11 вересня.

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Зеленський відреагував на слова Рогана

Президент України зазначив, що коли війна відбувається далеко від когось, це створює простір для спекуляцій, і провів паралелі між агресією Росії проти України та терактами в США у 2001 році.

Що тоді повинні були зробити американці? Залишити їх безкарними чи атакувати терористів? США вдарили по терористах, вони вчинили правильно, тому що [це] терористи, вони поставили їх на місце. Вони знищили тих, хто віддав наказ. Якщо ти не зупиниш тероризм, він прийде до тебе знову,

– підкреслив Зеленський.

Президент також зазначив, що для України 11 вересня триває вже три роки. Його відповідь стала реакцією на заяви Джо Рогана, який у листопаді 2024 року критикував дозвіл США завдавати удари по Росії та попереджав про наближення Третьої світової війни.

Роган тоді заявив, що Зеленський стверджує, що Путін наляканий, але він не розуміє цього і висловив обурення, закликаючи припинити війну.

Зеленський каже, що путін наляканий. Але пішов ти на**й, мужик. Ідіть на**й, люди, ви ось-ось почнете Третю світову війну. Ми проголосували за Трампа, і його ідея – закінчити все це. Сподіваюся, йому вдасться зробити це,

– сказав Роган.

До слова, Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні до 9 травня 2025 року.

Законопроєкти були внесені до Верховної Ради 14 січня, парламент проголосував вже наступного дня.