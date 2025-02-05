Зеленский прежде всего подчеркнул, что американская помощь Украине не прекращалась. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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В каком состоянии сейчас поставки американской помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что американская помощь Украине не прекращалась. Впрочем, о новых пакетах пока речи не идет, однако Украина налаживает коммуникацию с новой администрацией США, чтобы это обсуждать.

Мы начали общаться с американской командой на уровне. У нас будут встречи и звонки, я думаю, со всей командой. Именно тех людей, которые фокусируются на вопросе войны РФ против Украины. С помощью все нормально, слава Богу, благодарен за это,

– сказал президент.

Он также ответил журналисту на вопрос о сценарии, если США таки остановят помощь Украине полностью. Украина уже была один на один с Россией в начале войны, когда помощь была очень ограниченной. Тогда она выстояла.

Президент ответил, что не хочет представлять, как будет трудно, если Украина остаться без поддержки. Это безусловно ударит по прочности Украины, поэтому Зеленский ответил, что не уверен, что в таком случае страна выстоит.