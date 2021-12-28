Кроме того, около 30% опрашиваемых посещали кофейни, делали косметические процедуры и занимались фотографией. Также 25% занимались рукоделием и духовными практиками.
Заметьте Шмыгаль рассказал, на что украинцы тратят деньги за вакцинацию.
Треть опрашиваемых ходила в церковь. Каждый третий интересовался тренингами личного роста.
Как украинцы проводили досуг
- Посещали кафе и рестораны – 20% опрашиваемых.
- Каждый десятый украинец находился в туристических походах. Путешествовал по Украине и другим странам мира.
- Еще 12 – 15% опрашиваемых ходили за грибами или собирали ягоды. Также 11% украинцев рыбачили, 2% – охотились.
- Также 20% украинцев рисовали. Кроме того, 12% людей занимались танцами, пением и игрой на инструментах.
- Меньше 10% украинцев посещали концерты или фестивали, кинотеатры, ночные клубы. Около 5% опрашиваемых ходили в театр, посещали музеи и выставки.
- Также украинцы уделяли время спорту и заботе о себе.
40% украинцев испытывали стресс
- Опрос показал, что 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс.
- Иногда в состоянии стресса находились 29% опрашиваемых.
- Еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс; 7% – никогда.
- Чаще стресс испытывали люди с более низким уровнем дохода.