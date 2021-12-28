Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс. Еще 7% – никогда.

Заметьте Как стресс влияет на пищеварение: последствия, которые могут значительно ухудшить здоровье

Чаще всего об ощущении стресса сообщали люди с более низкими доходами.

В 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим гораздо чаще, чем любовь к себе. Самые частые эмоции – радость, печаль и гнев. Гораздо реже украинцы испытывали удивление. Реже всего – страх.

Любимый досуг украинцев

Чаще всего в свободное время украинцы:

просматривали фильмы и сериалы;

готовили любимые блюда;

читали или прослушивали книги;

ходили в гости.

Заметьте! Опрос проводился с 4 по 7 декабря 2021 года. Участие в нем приняли респонденты в возрасте от 18 лет. Метод опроса – CASI.

5 неожиданных симптомов стресса

Организм сигнализирует человеку, что уровень стресса перешел в категорию хронического. В частности, об этом свидетельствуют следующие симптомы: