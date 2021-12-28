Данные социологического исследования "Рейтинга" свидетельствуют, что еще 22% людей – редко или очень редко испытывали стресс. Еще 7% – никогда.
Заметьте Как стресс влияет на пищеварение: последствия, которые могут значительно ухудшить здоровье
Чаще всего об ощущении стресса сообщали люди с более низкими доходами.
В 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим гораздо чаще, чем любовь к себе. Самые частые эмоции – радость, печаль и гнев. Гораздо реже украинцы испытывали удивление. Реже всего – страх.
Любимый досуг украинцев
Чаще всего в свободное время украинцы:
- просматривали фильмы и сериалы;
- готовили любимые блюда;
- читали или прослушивали книги;
- ходили в гости.
5 неожиданных симптомов стресса
Организм сигнализирует человеку, что уровень стресса перешел в категорию хронического. В частности, об этом свидетельствуют следующие симптомы:
- боль в шее;
- нарушение менструального цикла;
- проблемы с пищеварением;
- головная боль;
- частые простуды.