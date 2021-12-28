Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес. Ще 7% – ніколи.

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Найчастіше про відчуття стресу повідомляли люди з нижчими доходами.

У 2021 році українці відчували любов до інших набагато частіше, аніж любов до себе. Найчастіші емоції – радість, сум та гнів. Набагато рідше українці відчували здивування. Найрідше – страх.

Улюблене дозвілля українців

Найчастіше у вільний час українці:

переглядали фільми та серіали;

готували улюблені страви;

читали чи прослуховували книги;

ходили у гості.

Зауважте! Опитування відбувалося 4 – 7 грудня 2021 року. Участь у ньому взяли респонденти віком від 18 років. Метод опитування – CASI.

5 неочікуваних симптомів стресу