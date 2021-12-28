Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес. Ще 7% – ніколи.

Зауважте Як стрес впливає на травлення: наслідки, які можуть значно погіршити здоров'я

Найчастіше про відчуття стресу повідомляли люди з нижчими доходами.

У 2021 році українці відчували любов до інших набагато частіше, аніж любов до себе. Найчастіші емоції – радість, сум та гнів. Набагато рідше українці відчували здивування. Найрідше – страх.

Улюблене дозвілля українців

Найчастіше у вільний час українці:

  • переглядали фільми та серіали;
  • готували улюблені страви;
  • читали чи прослуховували книги;
  • ходили у гості.
5 неочікуваних симптомів стресу
Організм сигналізує людині, що рівень стресу перейшов у категорію хронічного. Зокрема, про це свідчать такі симптоми:
  • біль у шиї;
  • Порушення менструального циклу;
  • проблеми з травленням;
  • головний біль;
  • часті застуди.