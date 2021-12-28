Окрім того, близько 30% опитуваних відвідували кав'ярні, робили косметичні процедури та займалися фотографією. Також 25% – займалися рукоділлям та духовними практиками.

Зауважте Шмигаль розповів, на що українці витрачають гроші за вакцинацію

Третина опитуваних ходила до церкви. Кожен третій – цікавився тренінгами особистого росту.

Як українці проводили дозвілля

  • Відвідували кафе та ресторани – 20% опитуваних.
  • Кожен десятий українець був у туристичних походах. Мандрував Україною та іншими країнами світу.
  • Ще 12 – 15% опитуваних ходили по гриби чи збирали ягоди. Також 11% українців рибалили, 2% – полювали.
  • Також 20% українців малювали. Окрім того, 12% людей – займалися танцями, співом та грою на інструментах.
  • Менше як 10% українців відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби. Близько 5% опитуваних ходили до театру, відвідували музеї та виставки.
  • Також українці приділяли час спорту та турботі про себе.

40% українців відчували стрес

  • Опитування показало, що 40% українців цьогоріч часто відчували стрес.
  • Іноді у стані стресу перебували 29% опитуваних.
  • Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес; 7% – ніколи.
  • Найчастіше стрес відчували люди з нижчим рівнем доходу.