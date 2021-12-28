Окрім того, близько 30% опитуваних відвідували кав'ярні, робили косметичні процедури та займалися фотографією. Також 25% – займалися рукоділлям та духовними практиками.

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Третина опитуваних ходила до церкви. Кожен третій – цікавився тренінгами особистого росту.

Як українці проводили дозвілля

Відвідували кафе та ресторани – 20% опитуваних.

Кожен десятий українець був у туристичних походах. Мандрував Україною та іншими країнами світу.

Ще 12 – 15% опитуваних ходили по гриби чи збирали ягоди. Також 11% українців рибалили, 2% – полювали.

Також 20% українців малювали. Окрім того, 12% людей – займалися танцями, співом та грою на інструментах.

Менше як 10% українців відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби. Близько 5% опитуваних ходили до театру, відвідували музеї та виставки.

Також українці приділяли час спорту та турботі про себе.

Зауважте! Дані опитування свідчать, що дозвілля, проведене поза межами дому, дарувало більше радості, аніж час, проведений вдома.

40% українців відчували стрес

Опитування показало, що 40% українців цьогоріч часто відчували стрес.

Іноді у стані стресу перебували 29% опитуваних.

Ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес; 7% – ніколи.

Найчастіше стрес відчували люди з нижчим рівнем доходу.

Зверніть увагу! Зауважте! Опитування відбувалося 4 – 7 грудня 2021 року. Участь у ньому взяли респонденти віком від 18 років. Метод опитування – CASI.