Деталі про вакцинацію в Україні

Загалом в Україні зробили 28,05 мільйона щеплень. Дві дози отримали 13,4 мільйона українців. Про це говорили на селекторній нараді в Офісі Президента.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, через Ощадбанк на спецрахунки українців переказали понад 3,6 мільярда гривень, з них громадяни вже скористалися понад 365 мільйонами гривень. Українці витратили їх на:

35% грошей на книжкову продукцію,

32% – на відвідання кінотеатрів,

11% – на залізничні перевезення,

10% на інші напрямки.

Що треба знати про гроші за вакцинацію

Виплату грошей за вакцинацію президент Володимир Зеленський анонсував ще 15 листопада. На "вакцинальну тисячу" уряд виділив 8 мільярдів гривень. Подати заявку на отримання грошей за можна за допомогою "єПослуги" в додатку "Дія"

Лише впродовж перших 2 діб від старту програми заявки надійшли від понад пів мільйона українців.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що Мінекономіки надсилатиме гроші з 20 – 21 грудня. Однак надійти на рахунки українців вони можуть й через 10 днів після того, як залишити заявку.

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