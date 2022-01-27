Более того, глава немецкого МИД заявила, что об этом также знает Россия. Добавила, что не говорится о расширении Альянса в Восточной Европе.

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Расширение НАТО не ко времени

Глава немецкого МИД прокомментировала вероятность вступления Украины в НАТО.

Все знают, включая Россию, что это сейчас не стоит на повестке дня,

– заявления Бербок.

Политик вспомнила, что во время своего визита в Москву она говорила министру иностранных дел России Сергею Лаврову "о чем мы на самом деле спорим".

Также министр пояснила, что "расширение НАТО на восток вообще не происходит". Зато заверила, что Украине стоит думать о выполнении минских договоренностей, чтобы в стране наступил мир.

"Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Много лет из-за конфликта на Донбассе люди были разлучены со своими семьями. Дело именно в этом, а не в неизбежном вступлении в НАТО", – пояснила Анналена Бербок.

Также немецкий министр заявила, что:

Германия является крупнейшим финансовым донором в Украине для поддержки местных жителей и экономики;

помимо военной угрозы существует угроза дестабилизации изнутри.

Последние заявления о вступлении Украины в НАТО

В декабре в МИД России обнародовали так называемые "гарантии безопасности" Кремля. В них Россия хотела, чтобы НАТО гарантировало нерасширение в Восточной Европе. В частности говорилось о гарантиях невступления Украины.

Зато Джо Байден заявил, что никто не имеет права диктовать Альянсу кому становиться его членами.

Впоследствии в Кремле заявили, что требуют письменных ответов на их "гарантии".

26 января посол США в России Джон Салливан привез в Москву письменный ответ Вашингтона на "гарантии безопасности".

В ответах США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" говорится о взаимном ограничении ядерных вооружений. Также Россия не получит права вето на расположение войск в странах Нато.

В НАТО же заверили, что не откажутся от принципа "открытых дверей".

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