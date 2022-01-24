Об этом президент заявил в своем твиттере. По словам Зеленского, сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности.

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Президент также добавил, что таким образом Евросоюз демонстрирует жесткую поддержку Украины.

Благодарен за своевременное решение ЕС предоставить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине,

– заявил глава государства.

Обратите внимание! Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что эта помощь поддержит усилия Украины по повышению устойчивости в условиях угрозы со стороны России.

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США согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. В ее пределах Украина получает оружие. В ночь на 22 января в Украину доставили 90 тонн летального оружия из США.

Также помощь Украине оказала Великобритания. Она доставила современное вооружение для борьбы против танков России.

Канада приняла решение оказать Украине финансовую помощь в размере 120 миллионов долларов.

Минобороны Чехии заявило о готовности оказать Украине военную помощь на фоне информации о вероятном вторжении России. Киев должен самостоятельно определить, в каком вооружении нуждается.

Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Благодарен за своевременное решение ЕС предоставить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Сильная Украина имеет ключевое значение для европейской безопасности. ЕС в очередной раз демонстрирует жесткую поддержку Украины.

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