Возможные переговоры глав Украины и России прокомментировал глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Позиция государства-агрессора относительно тем разговора не изменилась.

Еще одна попытка: Эрдоган снова предложил организовать встречу Зеленского и Путина

Лавров о встрече Зеленского и Путина

Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, пострадавших от ущерба, причиненного односторонними действиями его режима, мы готовы, пусть приезжает,

– заявил Лавров.

Глава МИД России уточнил, что украинский лидер может провести встречу с российским в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге.

Однако о вопросах Донбасса в Кремле дальше не готовы говорить. Традиционно заявляют, что "Донбасс нужно обсуждать в рамках Трехсторонней контактной группы". Об оккупированном Крыме Лавров вообще не упомянул.

Возможная встреча Зеленского и Путина: коротко

Разговоры о встречах Зеленского и Путина ведутся уже давно. Первым встретиться предложил украинский президент еще в апреле 2021 года. Он говорил сделать это в любой точке Донбасса.

Путин ответил, что готов принять украинского лидера в Москве. Но добавил – об оккупированных территориях и войне говорить не хочет.

Впоследствии украинский лидер поручил руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку заняться вопросом организации встречи.

В сентябре Москва стала постепенно открещиваться от встречи. Ей не нравилась позиция Киева в отношении минских соглашений. Песков уверял, что Путин был готов к встрече, но ситуация с минскими договоренностями привела к "тупику".

С тех пор в Кремле периодически заявляют о готовности к переговорам, но никогда не хотят говорить о Донбассе.

Кстати, о возможной встрече Зеленского и Путина: смотрите видео