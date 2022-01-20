Об этом глава Турции сообщил во время совместной пресс-конференции и подписания документов с президентом Сальвадора. Инициатива организации встречи, подчеркнул Эрдоган, принадлежит Анкаре.
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Атмосфера войны расстраивает Турцию
Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, потому что мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу лицом к лицу,
– заявил Эрдоган.
По мнению турецкого президента, Путин и Зеленский должны обсудить расхождения во взглядах.
На предыдущее предложение Эрдогана отреагировали в Кремле
Отметим, что это не впервые Эрдоган предлагает переговоры на турецкой территории. На предыдущее предложение президента Турции ответили в России. Позицию Кремля вызывающе выразил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что, мол, "Москва приветствует усилия всех стран, которые пытаются урегулировать ситуацию в Украине". Впоследствии Песков в очередной раз упрекнул Киев в невыполнении Минских договоренностей.
Подробно здесь У Путина ответили на предложение Эрдогана о встрече с Зеленским
Эрдоган о конфликте угрозы агрессии России:
- По мнению Эрдогана, российское вторжение в Украину будет иметь ужасные последствия.
- Именно встреча Зеленского и Путина может разрешить противоречия, поэтому президент Турции готов ее организовать.
- На такие шаги Турция готова, как партнер и союзник НАТО.
- Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Украину с официальным визитом в феврале. В повестке дня – встреча с Владимиром Зеленским.
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