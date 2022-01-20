Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга. Глава Кремля пугает не только Украину, но и Европу, США и мир в целом.
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Однако МИД делает все для сдерживания агрессии России. По словам Кулебы, дипломаты также читают новости, но не могут себе позволить "гадать на кофейной гуще и поддаваться сообщениям в СМИ".
Даже он (Путин – 24 канал) сам не знает, прибегнет ли к тем действиям, которыми нас пугает,
– подчеркнул глава МИД.
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Войска России у границы Украины: последние новости
- Владимир Зеленский призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать из-за возможного вторжения России. Президент также обратился с просьбой не распространять фейков о войне.
- Великобритания может увеличить количество оружия, которое будет поставлять Украине на фоне угрозы нападения со стороны Кремля.
- Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину будут миллионы беженцев. Министр обороны пояснил, что люди будут стоять на европейских границах.
- Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии России против Украины это будет иметь серьезные последствия не только со стороны США, но и Европы.
- Стоит отметить, что российская армия до сих пор находится у границ Украины. В конце 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что речь идет о 122 тысячах военных.
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