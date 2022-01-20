Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу. Очільник Кремля лякає не лише Україну, а і Європу, США та світ загалом.

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Однак МЗС робить усе для стримання агресії Росії. За словами Кулеби, дипломати також читають новини, але не можуть собі дозволити "гадати на кавовій гущі та піддаватися повідомленням у ЗМІ".

Навіть він (Путін – 24 канал) сам не знає, чи вдасться до тих дій, якими нас лякає,

– наголосив глава МЗС.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами заявив про необхідність негайно запровадити санкції проти Росії. Після вторгнення в Україну обмеження не матимуть ефективності.

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Війська Росії біля кордону України: останні новини

Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії. Президент також звернувся з проханням не поширювати фейків про війну.

Велика Британія може збільшити кількість зброї, яку постачатиме Україні на тлі загрози нападу зі сторони Кремля.

Олексій Резніков заявив, що у випадку вторгнення Росії в Україну будуть мільйони біженців. Міністр оборони пояснив, що люди стоятимуть на європейських кордонах.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що у разі агресії Росії проти України це матиме серйозні наслідки не лише з боку американської сторони, але і Європи.

Варто зауважити, що російська армія досі перебуває біля кордонів України. Наприкінці 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мовиться про 122 тисячі військових.

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