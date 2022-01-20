Резніков запевнив, що вторгнення буде "дуже і дуже важким для росіян". Відповідну заяву посадовець зробив під час інтерв'ю у програмі HARDtalk 19 січня.

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У випадку вторгнення Кремля будуть мільйони біженців у Європі

Олексій Резніков сказав про біженців, відповідаючи на питання журналіста про те, що російська армія значно більша. За його словами, у разі вторгнення Москви ситуація буде катастрофічною.

Це буде катастрофа не лише для України, а й для Європи. Бо декілька мільйонів мігрантів, наших біженців будуть залишатися на українсько-польському кордоні, а може й на кордоні між Польщею та Німеччиною,

– заявив міністр.

Олексій Резніков зазначив, що основний меседж наразі – показати Кремлю, що країни розуміють всі загрози і можуть зробити цей напад дуже дорогим для Москви. Зокрема міністр пояснив, що можна розпочати з санкцій просто зараз – тобто "до, а не після".

Ба більше, посадовець відповів на питання, чи не сприйме це Україна як зраду, якщо цих дій не буде.

Буде дуже пізно, тому що буде багато крові, будуть біженці, це буде катастрофа для Європи,

– вкотре запевнив Резніков.

Міністр оборони України зауважив, що ця війна не лише на Сході України, адже вона "прямує на схід Європи".

Останні новини щодо ймовірного нового нападу Кремля

Російські війська досі перебувають біля кордонів України. Наприкінці 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мовиться про 122 тисячі російських військових.

Під час візиту в Україну 18 січня Ентоні Блінкен заявив, що, в разі агресії проти України, дії Кремля матимуть серйозні наслідки не лише з боку Штатів, але й з Європи та інших країн світу.

19 січня 2022 року Міністерство оборони України повідомило, що Росія майже завершила стягувати війська до кордонів нашої держави. Відомо, що зараз біля кордонів України вже перебуває понад 127 тисяч військових.

19 січня Володимир Зеленський на зустрічі з американськими сенаторами заявив про необхідність негайно запровадити санкції проти Росії. Адже після російського вторгнення в Україну обмеження не матимуть ефективності.

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