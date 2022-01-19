Позицию Кремля озвучил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его заявлению, как и ряду предыдущих, присуща циничность и дерзость в сторону Украины.

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Что говорят у Путина

Песков пытался убедить, что Москва приветствует усилия любых стран, если они направлены на урегулирование ситуации в Украине. Он подчеркнул, что в этом контексте "место для переговоров – второстепенное". Мол, настоящая проблема связана с реализацией украинскими властями Минских соглашений.

Если Турция может повлиять на Киев и побудить на выполнение обязательств по Минским соглашениям, это можно только приветствовать,

– дерзко заявил пресс-секретарь Путина.

Кремлю не удается скрыть правду

Россия продолжает делать вид, что не является стороной конфликта на востоке Украины. Впрочем, ряд расследований доказывают обратное. Более того, именно Россия отказывается выполнять договоренности и блокирует дальнейший переговорный процесс. К слову, недавно суд в Ростове ненароком признал, что российские войска таки есть на территории оккупированного Донбасса.

Обратите внимание! В базе данных InformNapalm собраны доказательства в отношении более 2 630 российских солдат и офицеров, участвовавших в агрессии против Украины.

Что предлагал Эрдоган

Эрдоган считает, что последствия военной агрессии России против Украины будут очень масштабными. Поэтому он пригласил Путина и Зеленского встретиться в Турции, "чтобы решить проблемы и разногласия".

"Турция готова играть любую роль, чтобы уменьшить напряженность между Россией и Украиной. Мы это делаем как друг и союзник по НАТО", – отметили у политика.

Кстати, уже в ближайшее время Реджеп Эрдоган приедет в Украину. Политик встретится с Зеленским, но при этом будет поддерживать контакт и с российской стороной.

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