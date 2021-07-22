Російська колона в Україні

Чергове розслідування грузинської редакції міжнародної спільноти InformNapalm доповнило ці дані новими фактами. 12 серпня 2014 року колона російських військ у складі 1 200 осіб, серед яких були військовослужбовці 18-ї ОМСБр, зайшла в Україну. 13 серпня вона зупинилася в місті Сніжне Донецької області. Того ж дня по колоні вдарила українська артилерія.

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З 1 200 осіб, росіяни втратили 120 бійців, ще 450 поранили. Серед загиблих, раніше ідентифіковані військовослужбовці-контрактники 18-ї ОМСБр з Чечні, – Антон Туманов і Роберт Арутюнян. Мета нового OSINT-розслідування – ідентифікація російських військовослужбовців 18-ї мотострілецької бригади, яким майже 7 років вдавалося приховувати свою причетність до "українського відрядження".

InformNapalm встановив особи ще 5 бойовиків

Виявити учасників агресії проти України допомогла фотографія, зроблена в серпні 2014 року, на якій позують 8 російських військовослужбовців з білими ідентифікаційними пов'язками на фоні БТР-82. Першоджерело фотографії – сторінка соцмережі російського контрактника, учасника тих подій, яка надалі активно тиражувалася в ЗМІ та в соціальних мережах.



Російські військові хвалились бойовими нагородами за окупацію Криму / Скриншот InformNapalm

Редакції InformNapalm вдалося ідентифікувати кількох військовиків збройних сил Росії, зокрема офіцера Смірнова Олександра Євгеновича. Він народився у 1984 році в селищі Коверніно Нижньогородської області. У 2014 році він був старшим лейтенантом, командиром інженерно-саперного взводу 1-го мотострілецького батальйону 18 окремої мотострілецької бригади.

Зверніть увагу! Олександр Смірнов під № 518 фігурує в розслідуванні InformNapalm "Список 1097", у якому зібрані дані учасників операції захоплення Криму.

Наступний фігурант – Іскович Михайло Володимирович, 1985 року народження, з міста Петрозаводськ. У 2014 році він був військовослужбовцем-контрактником, сержантом, старшим сапером 2 інженерно-саперного відділення 1-го мотострілецького батальйону 18-ї бригади. У 2015 році Newsweek, центр Atlantic Council та інші джерела опублікували матеріали про участь Росії у війні проти України, де фігурує ім'я свідка тих подій контрактника 18-ї ОМСБр Ролана Рамазанова.

Отже, третій фігурант – Ролан Рамазанов, 1990 року народження. Родом із міста Туапсе Краснодарського краю. У 2014 році працював військовослужбовцем-контрактником 18-ї бригади. Про загиблих в Україні контрактників 18-ї окремої мотострілецької бригади Антона Туманова та Роберта Арутюняна ЗМІ писали неодноразово.

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Російські військові, що загинули на Донбасі

Антон Михайлович Туманов, рік народження – 1993 родом із міста Козьмодем'янська. Вбитий на Донбасі, в місті Сніжне 13 серпня 2014 року. Військовослужбовцем-контрактником 18-ї бригади був з червня 2014 року. Антон Туманов також фігурує у списку "Вантаж 200".

У серпні 2014 року він писав на своїй сторінці вконтакі таке: "У червні нас направили в Ростовську область на навчання, а в серпні прийшов новий наказ згори і ми повинні відправитися в Україну. Нас відправляють супроводжувати зброю і техніку для ополчення і відразу назад".



Турманов загинув на Донбасі 13 серпня 2014 року / Колаж InformNapalm

За словами військового, 11 серпня їх відправили у Донець допомагати міліції. "Ми здаємо документи і телефони, вони видали нам по 2 гранати і по 150 патронів кожному. Якщо зі мною щось трапиться, хоч вона (мама – 24 канал) одна повинна буде знати правду, я не по своїй волі вирушаю. Ми здали телефони і поїхали на Україну, я сподіваюся на нашу сучасну броню, зокрема БТР-82АМ, які повинні нас прикрити".

13 серпня ми зупинилися на території заводу в місті Сніжне, сподіваюся з нами нічого не станеться і ми швидко повернемося додому, в свої 20 років я не хочу стати вбивцею або померти,

– написав він.

Останній фігурант – Роберт Арутюнян, 1984 року народження. Родом з Вірменії, мешкав у місті Волгоград. Станом на 2014 рік військовослужбовець-контрактник 18-ї бригади. Так само як і Антон Туманов, убитий в Сніжному 13 серпня 2014 року. На цьому етапі не ідентифікованими залишаються троє з восьми військовослужбовців, зображених на груповій фотографії. Волонтери InformNapalm продовжують роботу з їх ідентифікації