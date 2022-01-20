Про це глава Туреччини повідомив під час спільної пресконференції та підписання документів з президентом Сальвадору. Ініціатива організації зустрічі, наголосив Ердоган, належить саме Анкарі.
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Атмосфера війни засмучує Туреччини
Атмосфера війни, цей психологічний стан, засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі стосунки з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч,
– заявив Ердоган.
На думку турецького президента, Путін та Зеленський мають обговорити розбіжності в поглядах.
На попередню пропозицію Ердогана відреагували у Кремлі
Зазначимо, що це не вперше Ердоган пропонує переговори на турецькій території. На попередню пропозицію президента Туреччини відповіли у Росії. Позицію Кремля зухвало висловив речник Путіна Дмитро Пєсков.
Він наголосив, що, мовляв, "Москва вітає зусилля всіх країн, які намагаються врегулювати ситуацію в Україні". Згодом Пєсков вкотре дорікнув Києву невиконанням мінських домовленостей.
Детально тут У Путіна відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським
Ердоган про конфлікт загрозу агресії Росії:
- На думку Ердогана, російське вторгнення в Україну матиме жахливі наслідки.
- Саме зустріч Зеленського та Путіна може вирішити суперечності, тому президент Туреччини готовий її організувати.
- На такі кроки Туреччина готова, як партнер та союзник НАТО.
- Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну з офіційним візитом у лютому. У порядку денному – зустріч з Володимиром Зеленським.
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