Про це глава Туреччини повідомив під час спільної пресконференції та підписання документів з президентом Сальвадору. Ініціатива організації зустрічі, наголосив Ердоган, належить саме Анкарі.

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Атмосфера війни засмучує Туреччини

Атмосфера війни, цей психологічний стан, засмучує нас, тому що ми є країною, яка має добрі стосунки з обома сторонами. Наша надія полягає в тому, щоб влаштувати зустріч шановних Путіна і Зеленського, забезпечити зустріч віч-на-віч,

– заявив Ердоган.

На думку турецького президента, Путін та Зеленський мають обговорити розбіжності в поглядах.

На попередню пропозицію Ердогана відреагували у Кремлі

Зазначимо, що це не вперше Ердоган пропонує переговори на турецькій території. На попередню пропозицію президента Туреччини відповіли у Росії. Позицію Кремля зухвало висловив речник Путіна Дмитро Пєсков.



Він наголосив, що, мовляв, "Москва вітає зусилля всіх країн, які намагаються врегулювати ситуацію в Україні". Згодом Пєсков вкотре дорікнув Києву невиконанням мінських домовленостей.

Детально тут У Путіна відповіли на пропозицію Ердогана щодо зустрічі із Зеленським

Ердоган про конфлікт загрозу агресії Росії:

На думку Ердогана, російське вторгнення в Україну матиме жахливі наслідки.

Саме зустріч Зеленського та Путіна може вирішити суперечності, тому президент Туреччини готовий її організувати.

На такі кроки Туреччина готова, як партнер та союзник НАТО.

Реджеп Таїп Ердоган приїде в Україну з офіційним візитом у лютому. У порядку денному – зустріч з Володимиром Зеленським.

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