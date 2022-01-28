Конфликт можно урегулировать только дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции.

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Однако Хебештрайт добавил, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее политические и экономические последствия. Чиновник подчеркнул, что от России требуют внести вклад в деэскалацию.

В принципе действует правило: в кризисные районы нет. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину.

– сказал Хебештрайт.

Германия не хочет поставлять оружие: что известно

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок констатировала, что Берлин не будет поставлять оборонное вооружение в Украину.

Позицию Берлина подвергают критике другие страны Запада. В Минобороны Латвии назвали это "позором".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такой шаг "украинцы будут помнить десятилетиями".

26 января Германия одобрила военную помощь Украине, но это не оружие. Выделят 5 тысяч военных касок. Бербок говорит, что Украине помогут достроить бункер под Одессой.

Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт убеждает, что страна не будет поставлять нам оружие, потому что боится эскалации со стороны России.

Обратите внимание! Также в Германии раздаются дерзкие заявления об Украине. К примеру, глава Военно-морских сил Кай-Ахим Шенбах сказал, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После этого он ушел в отставку.

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