Конфликт можно урегулировать только дипломатическим путем. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт на пресс-конференции.
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Однако Хебештрайт добавил, что любая агрессия России против Украины будет иметь для нее политические и экономические последствия. Чиновник подчеркнул, что от России требуют внести вклад в деэскалацию.
В принципе действует правило: в кризисные районы нет. Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину.
– сказал Хебештрайт.
Германия не хочет поставлять оружие: что известно
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок констатировала, что Берлин не будет поставлять оборонное вооружение в Украину.
- Позицию Берлина подвергают критике другие страны Запада. В Минобороны Латвии назвали это "позором".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такой шаг "украинцы будут помнить десятилетиями".
- 26 января Германия одобрила военную помощь Украине, но это не оружие. Выделят 5 тысяч военных касок. Бербок говорит, что Украине помогут достроить бункер под Одессой.
- Глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт убеждает, что страна не будет поставлять нам оружие, потому что боится эскалации со стороны России.
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