Конфлікт можна врегулювати лише дипломатичним шляхом. Про це заявив офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт на пресконференції.

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Проте Хебештрайт додав, що будь-яка агресія Росії проти України матиме для неї політичні та економічні наслідки. Чиновник наголосив, що від Росії вимагають зробити внесок у деескалацію.

У принципі діє правило: у кризові райони ні. Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну,
– сказав Хебештрайт.

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