Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. У Бундестазі провели дебати, присвячені військовим загрозам в Україні.

До теми Більшість німців виступають проти постачання зброї Україні

Бербок запевнила про підтримку України

Німеччина підтримує Україну також у військовому плані. А саме, і я хотіла б про це чітко заявити тут, щоб виконати українські побажання, ми зараз поставляємо захисні шоломи,

– сказала глава МЗС.

Бербок додала, що питання стосується і "захисного бункера під Одесою". Мовляв, кілька днів тому у Берліні отримали заклик щодо його відновлення. Вже незабаром німецькі представники навідаються на об'єкт.

У Берліні знову нагадали про фінансову допомогу Україні

Бербок знову нагадала про допомогу, яку Німеччина раніше надавала Україні. Зокрема, мовиться про участь українських офіцерів у програмах німецького Міноборони. Також міністерка наголосила на підтримці у рамках трастового фонду НАТО.

Читайте також Прем'єр Польщі розчарований реакцією Німеччини на загрозу Росії для України

Важливо! Позиція уряду Німеччини незмінна – Берлін не постачатиме Україні летальне озброєння.

Німеччина відмовилась від поставок зброї Україні: коротко

Про те, що Німеччина не планує постачати оборонне озброєння в Україну, Бербок заявила ще 17 січня.

Таку позицію Берліна розкритикували західні країни.

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, цю поведінку німців "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

Щоправда, нещодавно Бербок повідомила, що військову допомогу нададуть – касками.

Дивіться відео про те, що Німеччина передасть Україні 5 тисяч касок: