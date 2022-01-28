Це помилка для України. З такою заявою Зеленський звернувся до іноземних журналістів.

Важливо Зеленський зустрівся з іноземними ЗМІ: головні тези президента – онлайн

Дипломати мають бути на місці

Президент розповів, що іноземні держави запевняли – відбувається евакуація дипломатів "не першого рівня". Проте, на думку політика, у такій ситуації всі – першого рівня і мають бути на місці.

У Маріуполі є представники дипломатичного корпусу Греції. Там можна почути постріли, однак Зеленський зауважив, що греки нікого не забрали.

Дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії… Ми знаємо, що капітани останніми покидають корабель. А я вважаю, що у нас не Титанік,
– наголосив Зеленський.

Евакуація дипломатів: що треба знати

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