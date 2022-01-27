Також у міністерстві подякували країнам, які не стали евакуювати свій персонал. Україна вважає такі кроки вочевидь передчасними.

Кілька днів тому Передчасне рішення, – у МЗС розповіли про 4 країни, які евакуюють дипломатів

Українське МЗС попросило іноземних дипломатів "не розхитувати суспільство"

Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств країн – партнерів. У ньому українське відомство просить не сіяти паніку.

Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків у публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство,

– мовиться у повідомленні МЗС.

Разом із тим МЗС України подякувало багатьом країнам, які вирішили нічого не змінювати у роботі своїх дипмісій, не евакуювати співробітників та членів їхніх сімей.

Підтверджуємо позицію про передчасність подібних кроків на цьому етапі,

– заявили у відомстві.

І додали, що "при цьому продовжують тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків та загроз агресії Росії".

Які країни вирішили вдатися до евакуації дипломатів чи їхніх родин з України

Наразі відомо про 4 держави (США, Велика Британія, Австралія та Німеччина), які офіційно повідомили Україну про бажання вивезти частину своїх дипломатів та їхніх родичів через загрозу російського вторгнення.

(США, Велика Британія, Австралія та Німеччина), які офіційно повідомили Україну про бажання вивезти частину своїх дипломатів та їхніх родичів через загрозу російського вторгнення. А проте загалом на нашій території розташовані 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.



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