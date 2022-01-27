Також у міністерстві подякували країнам, які не стали евакуювати свій персонал. Україна вважає такі кроки вочевидь передчасними.

Кілька днів тому Передчасне рішення, – у МЗС розповіли про 4 країни, які евакуюють дипломатів

Українське МЗС попросило іноземних дипломатів "не розхитувати суспільство"

Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств країн – партнерів. У ньому українське відомство просить не сіяти паніку.

Закликаємо іноземних партнерів утримуватися від кроків у публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство,
– мовиться у повідомленні МЗС.

Разом із тим МЗС України подякувало багатьом країнам, які вирішили нічого не змінювати у роботі своїх дипмісій, не евакуювати співробітників та членів їхніх сімей.

Підтверджуємо позицію про передчасність подібних кроків на цьому етапі,
– заявили у відомстві.

І додали, що "при цьому продовжують тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків та загроз агресії Росії".

Які країни вирішили вдатися до евакуації дипломатів чи їхніх родин з України

  • Наразі відомо про 4 держави (США, Велика Британія, Австралія та Німеччина), які офіційно повідомили Україну про бажання вивезти частину своїх дипломатів та їхніх родичів через загрозу російського вторгнення.
  • А проте загалом на нашій території розташовані 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Зброя
Хто допомагає чи хоче допомогти Україні зброєю / Інфографіка 24 каналу

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