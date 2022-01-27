Также в министерстве поблагодарили страны, которые не стали эвакуировать свой персонал. Украина считает такие шаги явно преждевременными.
Несколько дней назад Преждевременное решение, – в МИД рассказали о 4 странах, которые эвакуируют дипломатов
Украинский МИД попросил иностранных дипломатов "не расшатывать общество"
Министерство иностранных дел Украины обратилось к посольствам стран – партнеров. В нем украинское ведомство просит не сеять панику.
Призываем иностранных партнеров воздерживаться от шагов в публичном пространстве, которые нагнетают информационное поле и расшатывают общество,
– говорится в сообщении МИД.
Вместе с тем МИД Украины поблагодарило многих стран, которые решили ничего не менять в работе своих дипмиссий, не эвакуировать сотрудников и членов их семей.
Подтверждаем позицию о преждевременности подобных шагов на этом этапе,
– заявили в ведомстве.
И добавили, что "при этом продолжают тесное взаимодействие с партнерами по оценке дальнейших рисков и угроз агрессии России".
Какие страны решили прибегнуть к эвакуации дипломатов или их семей из Украины
- Пока известно о 4 государствах (США, Великобритания, Австралия и Германия), которые официально уведомили Украину о желании вывезти часть своих дипломатов и их родственников из-за угрозы российского вторжения.
- Однако в целом на нашей территории расположены 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.
Кто помогает или хочет помочь Украине оружием / Инфографика 24 канала
К слову:
- Госдеп США заверил, что рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что Россия нападет.
- То же сказал и президент Зеленский: "Вывоз дипломатов не означает эскалацию".
- Однако российский публицист Пионтковский 24 каналу сказал, что эта ситуация – таки "серьезный сигнал".
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