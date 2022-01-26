Посольство США в Києві продовжує працювати. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.
До теми У посольстві США рекомендували своїм громадянам негайно покинути Україну
Рекомендації американцям залишити Україну не означають, що США впевнені, що Росія почне вторгнення,
– сказав Блінкен.
Проте він зауважив, що США готові до будь-яких дій з боку Москви. Тому Америка узгоджує з союзниками "суворі економічні кроки" проти Кремля.
Що цьому передувало
Посольство США в Україні порекомендувало американцям покинути територію України. Такі попередження зробили на тлі загрози нападу Росії. Зазначали, що ситуація може погіршитись у будь-який момент.
США рекомендували громадянам обрати "комерційні або інші приватні транспортні засоби".
Евакуація дипломатів
На тлі загроз низка країн ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів. Однак чимало держав заявили, що не збираються евакуйовувати представників своїх дипломатичних представництв.
У Білому домі наголосили, що США дозволяють своїм дипломатам покинути Україну за бажанням. Проте про організовану евакуацію поки не говорять.
До речі – Чому дипломати США та Британії залишають Україну? Теорії змови: