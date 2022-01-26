Посольство США в Киеве продолжает работать. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.
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Рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что США уверены, что Россия начнет вторжение,
– сказал Блинкен.
Однако он заметил, что США готовы к любым действиям со стороны Москвы. Поэтому Америка согласовывает с союзниками "суровые экономические шаги" против Кремля.
Что этому предшествовало
Посольство США в Украине порекомендовало американцам покинуть территорию Украины. Такое предупреждение сделали на фоне угрозы нападения России. Отмечали, что ситуация может ухудшиться в любой момент.
США рекомендовали гражданам выбрать "коммерческие или другие частные транспортные средства".
Эвакуация дипломатов
На фоне угроз ряд стран приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. Однако многие государства заявили, что не собираются эвакуировать представителей своих дипломатических представительств.
В Белом доме подчеркнули, что США позволяют своим дипломатам покинуть Украину по желанию. Однако об организованной эвакуации пока не говорят.
Кстати – почему дипломаты США и Британии покидают Украину? Теории заговора: