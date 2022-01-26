Посольство США в Киеве продолжает работать. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

К теме В посольстве США рекомендовали своим гражданам немедленно покинуть Украину

Рекомендации американцам покинуть Украину не означают, что США уверены, что Россия начнет вторжение,

– сказал Блинкен.

Однако он заметил, что США готовы к любым действиям со стороны Москвы. Поэтому Америка согласовывает с союзниками "суровые экономические шаги" против Кремля.

Что этому предшествовало

Посольство США в Украине порекомендовало американцам покинуть территорию Украины. Такое предупреждение сделали на фоне угрозы нападения России. Отмечали, что ситуация может ухудшиться в любой момент.

США рекомендовали гражданам выбрать "коммерческие или другие частные транспортные средства".

Обратите внимание! Япония тоже призвала своих граждан покинуть Украину. В МИД сообщили, что к ним поступила информация об опасности, поэтому и рекомендуют отменить поездки.

Эвакуация дипломатов

На фоне угроз ряд стран приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. Однако многие государства заявили, что не собираются эвакуировать представителей своих дипломатических представительств.

В Белом доме подчеркнули, что США позволяют своим дипломатам покинуть Украину по желанию. Однако об организованной эвакуации пока не говорят.

Кстати – почему дипломаты США и Британии покидают Украину? Теории заговора: