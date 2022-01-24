Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Вона зазначила, що у разі потреби нададуть допомогу з евакуацією.

Важливо Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Псакі запевнила, що кошти для евакуації з України є. І зараз будь-який дипломат може скористатися комерційними авіалініями, щоб полетіти на батьківщину.

Посольство також може надати допомогу, і це дуже схоже на те, що ми зробили в Ефіопії та багатьох інших країнах протягом останніх кількох десятиліть, але немає наміру евакуювати громадян,

– сказала вона.

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Японія ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів.

Водночас чимало країн заявили, що не висилатимуть своїх дипломатів з України. До прикладу, Угорщина, Польща, Німеччина, Австрія, Естонія наразі не збираються евакуйовувати своїх дипломатів.

Загроза вторгнення Росії: головне

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії. Президент закликав не панікувати та не скуповувати гречку, адже загроза не стала більшою. Він нагадав, що війна з Росією триває вже восьмий рік.

Джо Байден роздумує над розміщенням американських військових і техніки у країнах Балтії та Східній Європі. Ця звістка викликала в Росії справжню істерику.

Навіть за найгіршим розвитком подій Україна не залишаться на самоті. Станом на зара чимало країн передали численну військову допомогу, зокрема летальну зброю.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.