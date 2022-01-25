Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, країни, що вирішили евакуювати своїх дипломатів, можуть володіти мало кому відомою інформацією щодо планів Росії.

Зауважте Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

5 країн обмінюються інформацією розвідки, – Піонтковський

"Зверніть увагу, які країни відкликають дипломатів. Це країни "великої шпигунської п'ятірки" – США, Велика Британія, Австралія зокрема", – сказав Андрій Піонтковський.

Він сказав, що 5 країн завжди обмінюються найбільш довірливою інформацією – система стратегічної розвідки об'єднана. Водночас вони можуть відстежувати не тільки матеріальні речі, пересування російських військ, а й розмови у кремлівських кабінетах.

Це дуже серйозний сигнал. Пересування сибірських дивізій в Білорусі говорить про можливість найбільш екстремістських планів Кремля. Андрій Піонтковський Російський публіцист

Андрій Піонтковський про плани Росії: дивіться трансляцію Романа Цимбалюка

Евакуація дипломатів з України: коротко