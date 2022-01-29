Лондон присоединится к дискуссиям в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где будут обсуждаться сдерживания России. Об этом издание заявило со ссылкой на источник в британском правительстве.

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МИД объявит в понедельник в парламенте об усилении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России,
– говорится в сообщении.

ЕС, Великобритания и США готовят санкции против России

Европейский Союз совместно с США и Великобританией готовят ограничения против Кремля, если он продолжит агрессию против Украины. Санкции касаются новых российских газовых проектов. Кстати, ограничения коснутся и европейских компаний, которые инвестируют в газовую сферу России.

Как действует Лондон на фоне возможной эскалации

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