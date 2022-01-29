Лондон присоединится к дискуссиям в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где будут обсуждаться сдерживания России. Об этом издание заявило со ссылкой на источник в британском правительстве.
Интересно Зеленский боится, что Байден намеренно преувеличивает угрозу войны с Россией, – Politico
МИД объявит в понедельник в парламенте об усилении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России,
– говорится в сообщении.
ЕС, Великобритания и США готовят санкции против России
Европейский Союз совместно с США и Великобританией готовят ограничения против Кремля, если он продолжит агрессию против Украины. Санкции касаются новых российских газовых проектов. Кстати, ограничения коснутся и европейских компаний, которые инвестируют в газовую сферу России.
Как действует Лондон на фоне возможной эскалации
- Министр обороны Бен Уоллес призвал партнеров помочь Украине оружием. Он считает, что ключевым фактором давления на Кремль является газопровод "Северный поток-2". В то же время, у самого политика "нет оптимизма", что Владимира Путина удастся сдержать от агрессии.
- Если Россия уйдет в наступление, то Великобритания усилит свои войска в Восточной Европе. Кроме того, Лондон и Киев ратифицировали соглашение на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Эти деньги пойдут на переоснащение наших Военно-морских сил новым и модернизированным вооружением.
- На следующей неделе Киев посетит британский премьер-министр Борис Джонсон. Он надеется укрепить дипломатические усилия с Украиной.
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