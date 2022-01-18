Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 18 січня. Таким чином вона відповіла на запитання журналістів і представників ЗМІ про обмеження проти Москви.

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Прессекретарка зазначила, що в адміністрації Джо Байдена "жоден із варіантів не зняли з розгляду".

Водночас Джен Псакі наголосила, що Сполучені Штати продовжують консультації з європейськими партнерами щодо можливих заходів у відповідь в разі, якщо Росія нападе на Україну.

Зверніть увагу! Кореспондентка Fox News Жакі Генріх, яка працює у Білому домі, поінформувала, що всі варіанти санкцій проти Росії нині залишаються на столі в президента США.

Відключення Росії від SWIFT: що відомо

Розмови про відключення Росії від банківської системи SWIFT триває не перший місяць. Зокрема таку санкцію могли застосувати у випадку нового нападу на Україну.

У квітні 2021 року Європарламент заявив, що відключить Москву від системи платежів SWIFT та відмовитися від її нафти й газу, якщо вона знову нападе на нашу державу.

ЗМІ 6 грудня писали, що Штати розглядають новий пакет антиросійських санкцій, який може передбачати "ядерний варіант" – відключення Росії від системи SWIFT.

У Німеччині заявили, що Росію не варто відключати від міжнародної платіжної системи. Там переконують, що цього не треба робити, навіть якщо вона нападе на Україну.

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