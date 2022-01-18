Один з колишніх чиновників у коментарі з агентством Bloomberg заявив, що у Вашингтоні сумніваються в готовності Берліна запровадити жорсткий пакет санкцій проти Москви.

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Своєю чергою депутат Бундестагу Нільс Шмід зазначив, що, зважившись на потужніші кроки, Європі доведеться заплатити високу ціну, включаючи проблеми з постачання енергоносіїв.

Є вагомі причини не робити цього (запроваджувати жорсткий пакет санкцій – 24 канал),
– додав він.

Санкції проти Росії: що відомо

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