Ексспецпредставник США по Україні Волкер зауважив, що законопроєкти містять лише кілька речей, які Білий дім не підтримує. Зокрема, мовиться про автоматичне запровадження певних санкцій.

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За словами Волкера, у Білому домі хочуть зберегти свободу виконавчих повноважень президента. Зокрема, мовиться про можливість робити певні винятки із санкцій.

Волкер наголосив: якщо адміністрація та керівництво Демократичної партії розроблять певні зміни до законопроєктів, їх можуть ухвалити достатньо швидко. Важливо, щоб ці зміни зберегли викладені наміри про посилення допомогти Україні.

Наразі існує підтримка з боку республіканців. Однак демократи не хочуть порушувати інтереси адміністрації.

Однак якщо вони зможуть зійтися в певних моментах з адміністрацією, я думаю, все може відбутися швидко,

– наголосив Волкер.

Він також зауважив, що Білий дім здатен ввести санкції проти Росії самостійно, без будь-яких узгоджень із Конгресом.

Росія не зобов'язаоася відвести війська від кордонів України

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявив, що Росія не зобов'язалася відвести війська від кордонів України. Однак країна-агресорка також не відмовлялася від можливості деескалації ситуації.

Шерман зауважила, що позицію Росії важко зрозуміти. Країна-окупантка має найбільший військовий контингент в Європі та водночас заявляє, що начебто відчуває загрозу від України.

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