Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що позицію Росії важко зрозуміти. Без урахування ядерної зброї, країна-окупантка має найбільший військовий контингент в Європі. Водночас Росія заявляє, що начебто відчуває загрозу від України.

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На переговорах Росія не взяла на себе зобов'язання про деескалацію, але не озвучила і твердження, що її не буде,

– наголосила Шерман.

Переговори США і Росії

Переговори США та Росії відбулися 10 січня у Женеві. Вони тривали понад 7 годин. Москва заявила, що не нападатиме на Україну та водночас зухвало наголосила: "ризики військової конфронтації не варто недооцінювати".

Також країна-агресорка вимагала "залізобетонних гарантій", що Україна ніколи не вступить у НАТО. Тим часом у Штатах заявили, що принцип "відчинених дверей" НАТО не підлягає обговоренню.

Шерман запевнила: "ми не дозволимо нікому суперечити політиці "відкритих дверей" НАТО, яка завжди була центральною для Альянсу".

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