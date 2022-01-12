Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что позицию России сложно понять. Без учета ядерного оружия страна-оккупант имеет самый большой военный контингент в Европе. В то же время Россия заявляет, что якобы ощущает угрозу от Украины.

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На переговорах Россия не взяла на себя обязательство о деэскалации, но не озвучила и утверждение, что ее не будет,

– подчеркнула Шерман.

Переговоры США и России

Переговоры США и России прошли 10 января в Женеве. Они продолжались более 7 часов. Москва заявила, что не будет нападать на Украину и в то же время вызывающе подчеркнула: "риски военной конфронтации не стоит недооценивать".

Также страна-агрессор потребовала "железобетонных гарантий", что Украина никогда не вступит в НАТО. Между тем, в Штатах заявили, что принцип "открытых дверей" НАТО не подлежит обсуждению.

Шерман заверила: "мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для Альянса".

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