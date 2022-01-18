Один из бывших чиновников в комментарии агентству Bloomberg заявил, что в Вашингтоне сомневаются в готовности Берлина ввести жесткий пакет санкций против Москвы.

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В свою очередь депутат Бундестага Нильс Шмид отметил, что, решившись на более мощные шаги, Европе придется заплатить высокую цену, включая проблемы по поставкам энергоносителей.

Есть веские причины не делать этого (вводить жесткий пакет санкций – 24 канал),

– добавил он.

Обратите внимание! Сенат США в январе уже опубликовал проект санкций, касающихся президента России. Их введут при нападении на Украину. Ограничения касаются запрета въезда в США и замораживания активов.

Санкции против России: что известно

Европейский Союз 13 января вновь продлил пакет экономических санкций против России из-за агрессии в сторону Украины. Ограничения будут действовать минимум до 31 июля 2022 года.

Однако Запад подготовит новые более серьезные санкции, если Москва решится на новое вторжение.

Например, американский дипломат Курт Волкер заявлял, что законопроекты с новыми ограничениями против России Конгресс сша может принять очень быстро.

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