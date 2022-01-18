Один из бывших чиновников в комментарии агентству Bloomberg заявил, что в Вашингтоне сомневаются в готовности Берлина ввести жесткий пакет санкций против Москвы.

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В свою очередь депутат Бундестага Нильс Шмид отметил, что, решившись на более мощные шаги, Европе придется заплатить высокую цену, включая проблемы по поставкам энергоносителей.

Есть веские причины не делать этого (вводить жесткий пакет санкций – 24 канал),
добавил он.

Санкции против России: что известно

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