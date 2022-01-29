Стверджують, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності. Їх повертають до місць базування.

Раніше Біля кордонів України почались російські військові навчання

Окупанти заявили, що всі "завдання виконали"

Командувач військ округу Олександр Журавльов каже, що всі завдання виконали. Далі продовжуватимуть планові заходи бойової підготовки на полігонах.

Підрозділи відправляють до пунктів постійної дислокації. Зокрема, й авіацію.

Після повернення військ окупанти збираються поповнити необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, ракет та боєприпасів, витрачених під час навчань.

Що відомо про російські навчання

Росія у січні почала проводити військові навчання зі стрільбами у Західному та Південному військових округах. До них входять області, які межують з Україною. Держава-агресорка залучила близько 3 тисяч військових і важку техніку.

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