Утверждают, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности. Их возвращают в места базирования.
Ранее Возле границ Украины начались российские военные учения
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В России заявили, что якобы "военные учения" закончились. Поэтому государство-агрессор отводит часть своих сил от границы с Украиной.
Источник:Интерфакс
Утверждают, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности. Их возвращают в места базирования.
Ранее Возле границ Украины начались российские военные учения
Новость дополняется...