Називається захід "Союзна рішучість-2022". І Росія рішуче відправляє у Білорусь все більше військових підрозділів та військової техніки.

Думка до теми Троянський кінь Кремля: як Росія може у всіх під носом розмістити ядерні ракети

Винищувачі Су-35С Росії також братимуть участь у військових навчаннях у Білорусі

Міноборони Росії повідомило, що на військові навчання до Білорусі полетіли багатоцільові винищувачі Су-35С. Причому не з близьких дислокацій, а аж зі СВО – Східного військового округу.

Причому росіяни уточнили, що ще до початку основного етапу навчання (наміченого на 10 лютого) будуть займатися "організацією охорони важливих державних та військових об'єктів, державного кордону у повітряному просторі" в Білорусі. А ще – перевіряти здатність ППО прикривати важливі об'єкти на білоруській території.

Яка небезпека від Су-35С загрожує Україні?



Бойовий радіус літаків Су-35, як зазначено у Вікіпедії, – до 1600 кілометрів. Це означає, що з вильотом із території Білорусі вони можуть теоретично уразити будь-яку ціль на всій території України.

Що слід знати про навчання у Білорусі "Союзная решимость" ("Союзна рішучість")

Про спільні військові навчання президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися у грудні 2021 року. Тобто, якраз перед планованими на початок січня перемовинами з НАТО, США та ОБСЄ щодо ультиматуму Кремля про надання "письмових гарантій безпеки".

Захід начебто проведуть у два етапи (основний триватиме з 10 до 20 лютого) для "перевірки сил реагування" обох країн на "загрозу зовнішньої агресії".

А проте територія проведення розташована чомусь безпосередньо біля західного кордону Білорусі з Польщею та Литвою, а також неподалік південної ділянки кордону з Україною.

Навчання назвали "Союзная решимость-2022" ("Союзна рішучість-2022). Бо ж Росія та Білорусь начебто рухають до формування так званої "Союзної держави".

Зауважимо, Росія відправила до Білорусі вже багато потужної зброї та військових. Наприклад:

Важливо! У НАТО вважають, як зазначали у The Guardian, що кількість російських військових у Білорусі зараз "перевищує ту, яку ми могли б очікувати від звичайних навчань".

Про війська Росії у Білорусі – дивіться відео