Називається захід "Союзна рішучість-2022". І Росія рішуче відправляє у Білорусь все більше військових підрозділів та військової техніки.
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Винищувачі Су-35С Росії також братимуть участь у військових навчаннях у Білорусі
Міноборони Росії повідомило, що на військові навчання до Білорусі полетіли багатоцільові винищувачі Су-35С. Причому не з близьких дислокацій, а аж зі СВО – Східного військового округу.
Причому росіяни уточнили, що ще до початку основного етапу навчання (наміченого на 10 лютого) будуть займатися "організацією охорони важливих державних та військових об'єктів, державного кордону у повітряному просторі" в Білорусі. А ще – перевіряти здатність ППО прикривати важливі об'єкти на білоруській території.
Що слід знати про навчання у Білорусі "Союзная решимость" ("Союзна рішучість")
Про спільні військові навчання президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися у грудні 2021 року. Тобто, якраз перед планованими на початок січня перемовинами з НАТО, США та ОБСЄ щодо ультиматуму Кремля про надання "письмових гарантій безпеки".
- Захід начебто проведуть у два етапи (основний триватиме з 10 до 20 лютого) для "перевірки сил реагування" обох країн на "загрозу зовнішньої агресії".
- А проте територія проведення розташована чомусь безпосередньо біля західного кордону Білорусі з Польщею та Литвою, а також неподалік південної ділянки кордону з Україною.
Навчання назвали "Союзная решимость-2022" ("Союзна рішучість-2022). Бо ж Росія та Білорусь начебто рухають до формування так званої "Союзної держави".
Зауважимо, Росія відправила до Білорусі вже багато потужної зброї та військових. Наприклад:
- Підрозділ російських морських піхотинців та залізничний ешелон із бронетехнікою.
- Два дивізіони ракетних комплексів С-400. Причому прибули вони з Далекого Сходу.
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