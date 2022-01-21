Російські дивізіони техніки відправили у Білорусь

Комплекси С-400 "Тріумф" прибули з Далекого Сходу. Тепер вони прямують на полігони у Білорусь.

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Техніку повантажили на залізничні платформи у Хабаровському краї.

Після прибуття на полігони російські військові проведуть обладнання та маскування пускових позицій й технічне обслуговування техніки. Далі вони долучаться до навчального бойового чергування з протиповітряної оборони у складі Єдиної регіональної системи ППО Білорусії та Росії.

До базового складу системи С-400, крім зенітних ракет входять:

пункт управління,

радіолокаційні засоби,

пускові установки,

комплекс технічного забезпечення.

Міноборони Росії також планує відправити до Білорусі 12 винищувачів Су-35 та дивізіон комплексів ППО малої дальності "Панцир-С".

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Росія може напасти на Україну з Білорусі

Навчання "Союзна рішучість-2022" триватимуть впродовж 10 – 20 лютого. Перші підрозділи військ прибули 18 січня. За даними США, Росія може напасти на Україну з території Білорусі, адже зараз вона стягнула туди багато своєї техніки та бійців.

Крім того, аналітики CIT повідомили, що російську техніку помітили у Білорусі всього лиш за 200 кілометрів від Києва. Згідно з планом навчань, вона не повинна там перебувати. Про загрозу нападу Держдеп США "приватно" поговорив з Мінськом та розповів про свої побоювання.

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