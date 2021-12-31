Росія та Білорусь планують спільно "реагувати на санкції" західних країн. Про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю.

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Програма зовнішньої політики

Згідно з програмою зовнішньої політики Союзної держави, Росія і Білорусь мають спільно "боротися з розширенням НАТО" у східній Європі. Такою ж має бути позиція "союзу" щодо санкцій та "дезінформації".

Союзна держава купуватиме загрози, пов'язані з наближенням НАТО,

– заявив Лавров.

Крім того, Росія та Білорусь планують поглибити військову співпрацю. Саме тому на 2022 рік запланована низка навчань.

Програма зовнішньої політики Союзної держави передбачена на 2022 – 2023 роки.

Інші заяви Кремля щодо НАТО

На фоні загрози повномасштабного вторгнення Росії до України, розмови про членство нашої держави в НАТО стали частішими. Однак у Кремлі потенційний вступ України до Альянсу назвали "червоними лініями".

Під час відеозустрічі з президентом США Джо Байденом очільник Кремля Володимир Путін вимагав гарантій щодо того, що Україна членом Альянсу не стане.

Через кілька днів у російському МЗС опублікували "гарантії безпеки". Серед них – нерозширення НАТО на території Східної Європи та заборона Україні на членство.

Ці "гарантії безпеки" обговорять представники США та Росії у Женеві 10 січня 2022 року.

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